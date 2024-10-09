Родинское уже три недели остается без света, в городе есть проблемы с водой и связью. В чем причина

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

С 18 сентября из-за российского обстрела остается без электроснабжения город Родинское Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, из-за этого невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города.



«Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП «Региональные электрические сети». Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП», – рассказал глава ДОВА.

Напомним, что в Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры, россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа.