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Родинское уже три недели остается без света, в городе есть проблемы с водой и связью. В чем причина

09 октября 2024, 23:15

Родинское уже три недели остается без света, в городе есть проблемы с водой и связью. В чем причина

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Фото: ДОВА

С 18 сентября из-за российского обстрела остается без электроснабжения город Родинское Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, из-за этого невозможно обеспечить постоянную работу систем водоснабжения и мобильной связи для жителей города.

«Восстановление электроснабжения зависит от ремонта электросетей, принадлежащих ГП «Региональные электрические сети». Облгосадминистрация обратилась к оператору системы распределения с призывом как можно быстрее выполнить ремонт и возобновить электроснабжение в городе. К решению вопроса подключены Министерство энергетики Украины, Госэнергонадзор и НКЭРКП», – рассказал глава ДОВА.

Напомним, что в Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры, россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа.

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