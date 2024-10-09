Родинське вже три тижні залишається без світла, у місті є проблеми з водою та зв'язком. У чому причина

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Фото: ДОВА

З 18 вересня через російський обстріл залишається без електропостачання місто Родинське Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, через це неможливо забезпечити постійну роботу систем водопостачання та мобільного зв'язку для мешканців міста.



«Відновлення електропостачання залежить від ремонту електромереж, які належать до ДП «Регіональні електричні мережі». Облдержадміністрація звернулася до оператора системи розподілу із закликом якнайшвидше виконати ремонт та відновити електропостачання у місті. До вирішення питання підключені Міністерство енергетики України, Держенергонагляд та НКЕРКП», – розповів голова ДОВА.

Нагадаємо, що в Покровську знищені 80% критичної інфраструктури, росіяни перед зимою залишають місто без світла, води та газу.