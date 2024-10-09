В Донецкой области сотни детей остаются в зоне активных боевых действий

На Донетчине в населенных пунктах, отнесенных к зоне активных боевых действий, пока еще находятся 616 детей. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на слова начальника отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрия Петлина.



Он отметил, что всего там находятся 43 409 людей.



«На сегодняшний день на Донетчине насчитывается 18 громад, в которых расположены населенные пункты, отнесенные к зоне активных боевых действий. Это Бахмутская, Соледарская, Северская, Часовоярская, Звановская, Торецкая; по Краматорскому району – Ильиновская, Константиновская, Лиманская; по Покровскому району – Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Новгродовская, Очеретинская, Селидовская; по Волновахскому району – Угледарская и Новоселковская. Есть громады, полностью отнесенные к зоне боевых действий, а есть громады, в которых отнесены отдельные населенные пункты», – рассказал Петлин.

Напомним, что население Донетчины сократилось более чем в пять раз с начала полномасштабной войны.