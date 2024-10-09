У Донецькій області сотні дітей залишаються у зоні активних бойових дій

На Донеччині в населених пунктах, віднесених до зони активних бойових дій, поки що перебувають 616 дітей. Про це повідомило агентство «Укрінформ» із посиланням на слова начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна.



Він зазначив, що загалом там перебувають 43 409 людей.



«На сьогодні на Донеччині налічується 18 громад, в яких розташовані населені пункти, віднесені до зони активних бойових дій. Це Бахмутська, Соледарська, Сіверська, Часовоярська, Званівська, Торецька; по Краматорському району – Іллінівська, Костянтинівська, Лиманська; по Покровському району – Гродівська, Курахівська, Мар'їнська, Мирноградська, Новгродівська, Очеретинська, Селидівська; по Волноваському району – Вугледарська та Новосілківська. Є громади, які повністю віднесені до зони бойових дій, а є громади, в яких віднесені окремі населені пункти», – розповів Петлін.

Нагадаємо, що населення Донеччини скоротилося більш ніж у п'ять разів з початку повномасштабної війни.