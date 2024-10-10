На оккупированной территории жестоко убили военную медсестру из России

В Омской области РФ похоронили 44-летнюю медсестру Галину Костикову. Будучи военной медсестрой она погибла на оккупированной территории Донецкой области.



Женщина не выходила на связь с семьей с ноября прошлого года. Тело женщины нашли спустя более полугода с момента исчезновения, пишут омские СМИ. По их данным, медсестру убили неизвестные люди, которые истязали ее. Женщина погибла от ударов молотком и колотых ран.



«В день смерти Галина вместе со своими двумя сослуживцами ехала домой на автомобиле "Форд". Неожиданно их подрезала другая машина, которая до этого преследовала иномарку. Из нее вышли несколько человек с оружием. Водителю Галины удалось сбежать, а саму женщину и еще одного мужчину насильно затолкали в другой автомобиль. После этого их увезли на одну из дач. Там медсестру избили молотком, а потом нанесли ножом удары по голове и телу», — отмечает российское издание NGS55.



По словам сына Костиковой, до убийства женщина «ходила грустная, загруженная» и говорила о «проблемах на работе». Российские следователи не раскрывают ему подробностей по возбужденному делу об убийстве.



Муж Костиковой также находится на войне в Украине.