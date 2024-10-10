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На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії

10 жовтня 2024, 21:31

На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії

На окупованій території жорстоко вбили військову медсестру з Росії

В Омській області РФ поховали 44-річну медсестру Галину Костікову. Військова медсестра загинула на окупованій території Донецької області.

Жінка не виходила на зв'язок із сім'єю з листопада минулого року. Тіло жінки знайшли понад пів року з моменту зникнення, пишуть омські ЗМІ. За їхніми даними, медсестру вбили невідомі люди, які катували її. Жінка загинула від ударів молотком та колотих ран.

«У день смерті Галина разом зі своїми двома товаришами по службі їхала додому на автомобілі "Форд". Несподівано їх підрізала інша машина, яка раніше переслідувала іномарку. З неї вийшли кілька людей зі зброєю. Водієві Галини вдалося втекти, а саму жінку та ще одного чоловіка насильно заштовхали до іншого автомобіля. Після цього їх відвезли на одну із дач. Там медсестру побили молотком, а потім завдали ножем ударів по голові та тілу», — зазначає російське видання NGS55.

За словами сина Костикової, до вбивства жінка «ходила сумна, завантажена» та говорила про «проблеми на роботі». Російські слідчі  не розкривають йому подробиць щодо порушеної справи про вбивство.

Чоловік Костикової також перебуває на війні в Україні.

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