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ПВО Украины сбила все российские БпЛА, летевшие в Киев ночью — КГВА

11 октября 2024, 07:20

ПВО Украины сбила все российские БпЛА, летевшие в Киев ночью — КГВА

ПВО Украины сбила все БпЛА РФ ночью. Фото: Киев Инфо / telegram ПВО Украины сбила все БпЛА РФ ночью. Фото: Киев Инфо / telegram

Сегодня ночью российская армия пыталась атаковать столицу Украины беспилотными летательными аппаратами, но ПВО Украины удалось сбить все БпЛА. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Киевской городской военной администрации.

По данным КГВА, на Киев дроны заходили с разных направлений, а воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов.

«Силами и средствами ПВО все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены! Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются», — говорится в заявлении столичной военной администрации.

Ранее сообщалось, как отработала ПВО во время массированного удара РФ по Украине.

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