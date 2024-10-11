ПВО Украины сбила все российские БпЛА, летевшие в Киев ночью — КГВА

ПВО Украины сбила все БпЛА РФ ночью. Фото: Киев Инфо / telegram

Сегодня ночью российская армия пыталась атаковать столицу Украины беспилотными летательными аппаратами, но ПВО Украины удалось сбить все БпЛА. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Киевской городской военной администрации.



По данным КГВА, на Киев дроны заходили с разных направлений, а воздушная тревога в столице продолжалась более трех часов.



«Силами и средствами ПВО все вражеские БпЛА, которые угрожали столице, были обезврежены! Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Данные оперативной сводки обновляются и уточняются», — говорится в заявлении столичной военной администрации.



Ранее сообщалось, как отработала ПВО во время массированного удара РФ по Украине.