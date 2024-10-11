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ППО України збила всі російські БпЛА, що летіли до Києва вночі — КМВА

11 жовтня 2024, 07:20

ППО України збила всі російські БпЛА, що летіли до Києва вночі — КМВА

ППО України збила всі БпЛА РФ вночі. Фото: Київ Інфо / telegram ППО України збила всі БпЛА РФ вночі. Фото: Київ Інфо / telegram

Сьогодні вночі російська армія намагалася атакувати столицю України безпілотними літальними апаратами, але ППО України вдалося збити усі БпЛА. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Київської міської військової адміністрації.

За даними КМВА, на Київ дрони заходили з різних напрямків, а повітряна тривога у столиці тривала понад три години.

«Силами та засобами ППО усі ворожі БпЛА, які загрожували столиці, було знешкоджено! Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила», — йдеться у заяві столичної військової адміністрації.

Раніше повідомлялося, як відпрацювала ППО під час масованого удару РФ по Україні.

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