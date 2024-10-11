Войска РФ за сутки 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия

Россияне атаковала Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 10 октября, обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. Под удар попали три района региона, в результате атак есть повреждения. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки до 27 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — говорится в сообщении.



Покровский район. В Новоселидовке Кураховской громады погиб человек, обстреляны Курахово и Веселый Гай. В Покровске повреждены 2 многоэтажки, в Гришино — админздание, кофейня и 2 промышленных помещения. В Мирнограде ранены 2 человека, повреждены несколько домов.



Краматорский район. В Лимане ранен человек, повреждено 6 частных домов и админздание; в Ямполе ранен человек, повреждено 6 частных домов и хозяйственное помещение; в Заречном повреждено 4 дома. В Константиновке повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома и админздание; еще 4 дома повреждены в Червоном и 1 - в Стенках.



Бахмутский район. В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.



Ранее мы писали, что российская армия за 10 октября в очередной раз атаковала Покровскую громаду Донецкой области. В результате ударов повреждены многоэтажки, административное здание, складское помещение и автомобили.