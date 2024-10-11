Війська РФ за добу 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакувала Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 10 жовтня, обстріляла низку населених пунктів Донецької області. Під удар потрапили три райони регіону, внаслідок атак є пошкодження. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу до 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — йдеться у повідомленні.



Покровський район. У Новоселидівці Курахівської громади загинула людина, обстріляні Курахове і Веселий Гай. У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки, у Гришиному — адмінбудівлю, кав'ярню і 2 промислових приміщення. У Мирнограді поранено 2 людини, пошкоджено декілька будинків.



Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і адмінбудівлю; у Ямполі поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і господарче приміщення; у Зарічному пошкоджено 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівля; ще 4 будинки пошкоджено у Червоному і 1 — у Стінках.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що російська армія за 10 жовтня вкотре атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено багатоповерхівки, адміністративну будівлю, складське приміщення та автомобілі.