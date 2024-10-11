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В Украине завели дело о военном преступлении и убийстве россиянами журналистки Виктории Рощиной

11 октября 2024, 11:44

В Украине завели дело о военном преступлении и убийстве россиянами журналистки Виктории Рощиной

В связи с информацией о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной в РФ, Генпрокуратурой открыто уголовное производство по факту ее исчезновения и переквалифицировано в военное преступление, соединенное с умышленным убийством. Об этом сообщила Генпрокуратура Украины.

«10 октября в медиа была обнародована информация о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которая незаконно удерживалась российской федерацией. В связи с этим, уголовное производство, начатое по факту ее исчезновения по ч. 1. ст. 438 УК Украины доквалифицировано частью 2 ст. 438 УК Украины - нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством», — объяснили в генеральной прокуратуре.

Отмечается, что досудебное расследование под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Виктория Рощина исчезла в августе 2023 года во время поездки на оккупированные Россией территории. В апреле 2024 года Россия впервые подтвердила, что незаконно удерживает ее.

Напомним, 10 октября информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что у него есть официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки.



Позже в комментарии «Суспильному» представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что украинская журналистка Виктория Рощина была в списках на обмен и вскоре должна была вернуться домой.

Виктория сотрудничала с «Новостями Донбасса» летом и осенью 2022 года как журналистка-фрилансер. До этого момента за ее плечами был многолетний опыт работы в украинских СМИ. С материалами, написанными Викторией, можно ознакомиться по ссылке тут

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