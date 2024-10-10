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Журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену

10 октября 2024, 18:41

Журналистка Виктория Рощина умерла в российском плену

Виктория Рощина. Фото: Facebook Виктория Рощина. Фото: Facebook

Информация о смерти журналистки Виктории Рощиной подтвердилась. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко.

По его словам, на данный момент обстоятельства ее гибели не известны. Яценко отметил, что перевод в Москву был этапом подготовки к ее освобождению.

Представитель ГУР Андрей Юсов сообщил, что что Рощина должна была быть включена в один из ближайших обменов пленными. Ее должны были этапировать в московскую тюрьму «Лефортово», чтобы подготовить возвращение в Украину.

Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что сейчас уточняет информацию о судьбе пленной журналистки Виктории Рощиной в России. Изначально, по его данным, стало известно о смерти журналистки. 

«Талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023. А теперь убили», — написал депутат. Затем он удалил пост. Нардеп ждет подтверждения информации от украинских правоохранительных органов. 

Также ранее он написал, что узнал новость о смерти Рощиной от ее отца. Ему якобы официально сообщили, что дочь умерла во время этапирования из Таганрога в Москву.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Как сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, об этом говорится в письме министерства обороны РФ, которое получил Владимир Рощин, отец Виктории.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда готовила репортаж.

По словам родных журналистки, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где находится. Первое заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа. Семья также зарегистрировала официальное дело об исчезновении в СБУ, Минреинтеграции и Офисе омбудсмена 21 сентября.

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