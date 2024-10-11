Люди, война, оккупация. О чем писала погибшая в российском плену журналистка Виктория Рощина

Виктория Рощина. Фото: Facebook

В российском плену умерла украинская журналистка Виктория Рощина. По имеющейся информации, это произошло во время этапирования из Таганрога в Москву.



Виктория сотрудничала с «Новостями Донбасса» летом и осенью 2022 года как журналистка-фрилансер. К этому моменту за ее плечами был многолетний опыт работы в украинских СМИ и неделя в российском плену, куда она попала в марте 2022 года по дороге в Мариуполь.



Застенки оккупантов ее не сломили, и Вика продолжила выполнять журналистский долг так, как считала нужным. Она была на острие событий, готовя репортажи из городов Донбасса, которые нещадно обстреливала российская армия: Часов Яр, Северск, Краматорск, Константиновка, Торецк, Покровск, Курахово. Для Вики это были не просто названия из военных сводок — в центре ее репортажей были люди, которые страдали от ужасов войны и преодолевали свалившиеся на их плечи трудности. Для нее было важно рассказать об этом.



Женщина бежит в квартиру мимо руин многоэтажки в Часов Яре, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Галина после потери дома проживает в подвале больницы Северска. Она показывает две братские могилы на территории медучреждения, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Школьники возле разрушенной обстрелами школы Краматорска, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Еще тем летом она успела посетить города, которые впоследствии превратились в руины и были захвачены Россией: Бахмут, Соледар, Марьинка, Авдеевка.



Охранник Авдеевского коксохимического завода Виталий, июль 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Дым от постоянных обстрелов у въезда в Марьинку, август 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Девочка Лиза из Бахмута показывает собранные обломки снарядов, июль 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

К осени Вика решила отправиться на оккупированные Россией территории. 1 сентября она встретила в Мариуполе.



Оккупант у входа в школу в оккупированном Мариуполе, 1 сентября 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Затем записала интервью с сотрудником Запорожской АЭС, показала захваченные Энергодар, Бердянск и Мелитополь.



Пенсионер из оккупированного Бердянска смотреть на почти пустой город, держа в руках пророссийскую газету. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Оккупант проверяет документы мужчин на въезде в Мелитополь. Сентябрь 2022 года. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

К концу сентября журналистка сумела заехать на оккупированную Луганщину, подготовив репортаж из Северодонецка, Рубежного, Счастья и Луганска.



Разрушенное обстрелами здание в оккупированном Северодонецке. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Жительница оккупированного Северодонецка в почти пустом городе смотрит российские новости на передвижном экране МЧС РФ. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Разбитое обстрелами здание в оккупированном Первомайске и пророссийский билборд. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Далее Вика поехала в тогда еще захваченный Херсон, чтобы показать, как Россия готовит свой фейковый «референдум».



«Избирательный участок» в оккупированном Херсоне. Сентябрь 2022. Фото: Виктория Рощина / Новости Донбасса

Позднее журналистка продолжила писать репортажи из оккупации для других СМИ.



Об исчезновении Виктории на оккупированных территориях стало известно 3 августа 2023 года. Лишь в мае 2024 года Россия подтвердила, что удерживает ее в плену.



Как сообщил 10 октября 2024 года спикер украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, перевод в Москву был этапом подготовки к ее освобождению в рамках обмена. На данный момент обстоятельства гибели Виктории Рощиной остаются неизвестными.

