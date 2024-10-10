Отцу сообщили о смерти: нардеп проверяет информацию о гибели пленной украинской журналистки Виктории Рощиной

Виктория Рощина. Фото: Facebook

Глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин сообщил, что сейчас уточняет информацию о судьбе пленной журналистки Виктории Рощиной в России. Изначально, по его данным, стало известно о смерти журналистки.



«Талантливую журналистку россияне взяли заложницей в августе 2023. А теперь убили», — написал депутат. Затем он удалил пост. Нардеп ждет подтверждения информации от украинских правоохранительных органов.



Также ранее он написал, что узнал новость о смерти Рощиной от ее отца. Ему якобы официально сообщили, что дочь умерла во время этапирования из Таганрога в Москву.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что держит в плену украинскую журналистку Викторию Рощину. Как сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, об этом говорится в письме министерства обороны РФ, которое получил Владимир Рощин, отец Виктории.



Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда готовила репортаж.



По словам родных журналистки, 27 июля Рощина отправилась из Украины в Польшу и должна была добраться до оккупированных территорий на востоке Украины (через Россию) за три дня. Когда родные разговаривали с ней 3 августа, журналистка сообщила, что прошла несколько дней пограничных проверок, но не сказала, где находится. Первое заявление о ее исчезновении подали украинским правоохранительным органам 12 августа. Семья также зарегистрировала официальное дело об исчезновении в СБУ, Минреинтеграции и Офисе омбудсмена 21 сентября.



НСЖУ требует немедленного и безусловного освобождения из плена Виктории Рощиной и других незаконно захваченных журналистов.