Силы обороны контролируют 40-50% территории Торецка — начальник ГВА

Украинские военнослужащие контролируют примерно 40-50% территории города Торецк Донецкой области. Однако часть территории находится под оккупацией российских военных. Об этом сообщил начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире национального телемарафона.



«Ориентировочно в районе 40-50% города можно сказать находится под контролем ВСУ. Остальная территория - врагом захвачена. И враг пытается и прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки полностью захватить город. Но ВСУ, силы сопротивления дают достойный отпор и удерживают позиции по мере возможностей», — отметил Чинчик.



По его словам, россиянам за последние сутки не удалось продвинуться, Силы обороны продолжают удерживать позиции в городе.



«Военнослужащие прилагали все усилия, чтобы у врага не было успеха. На вчерашний день не зафиксировано ни одного продвижения, ни захвата ни одной позиции и ни одного дома, что жилой застройки, что объекта критической инфраструктуры на территории громады», — заявил Чинчик.



Начальник городской администрации уточнил, что эвакуация из города продолжается. Сейчас в Торецке остается около 1150 человек.



Ранее пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» майор Анастасия Бобовникова рассказала, что в Торецке Донецкой области ситуация остается сложной, Силы обороны сдерживают наступление, но российские войска постоянно штурмуют их, пополняя личный состав.