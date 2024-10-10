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Войска РФ не считаются с потерями и выжигают город — ситуация в Торецке

10 октября 2024, 20:10

Войска РФ не считаются с потерями и выжигают город — ситуация в Торецке

В Торецке Донецкой области ситуация остается сложной, Силы обороны сдерживают наступление, но российские войска постоянно штурмуют их, пополняя личный состав.  Об этом сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группировки «Луганск» майор Анастасия Бобовникова.

«В Торецке не осталось ни одного уцелевшего дома. Наши защитники сдерживают наступление, но враг напирает большими силами. Они также пополняют живую силу на своих передовых позициях и постоянно штурмуют наших защитников. К сожалению, эта тактика показывает себя эффективно», — сказала она в эфире телемарафона 10 октября.

В ВСУ подчеркнули, что против украинских воинов на этом направлении стоят кадровые военные армии РФ, укомплектованные «контрактниками».

«Ситуация в Торецке сложная. К сожалению, противнику удалось захватить соседние улицы от улицы Центральной, где они продвигались до этого. Это оккупантам удалось сделать, выпалив и разрушив буквально все дома и укрытия на этих улицах», — сказала она.

По словам спикера, оккупанты таким образом разрушили свои укрытия.

Бобовникова подчеркнула, что войска выжигают город, не считаясь с потерями, штурмуют малыми группами.

Как сообщалось, армия РФ продвинулась в городе Торецк и поселке Цукурино Донецкой области. 

Бригада «Лють» показала, как защищает город Торецк Донецкой области.

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