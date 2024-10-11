Сили оборони контролюють 40-50% території Торецька – начальник МВА

Українські військовослужбовці контролюють приблизно 40-50% території міста Торецьк Донецької області. Проте частина території знаходиться під окупацією російських військових. Про це повідомив голова Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону.



«Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати перебуває під контролем ЗСУ. Інша територія — ворогом захоплена. І ворог намагається і докладає всіх зусиль, щоб у найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили опору дають гідну відсіч і утримують позиції», — зазначив Чинчик.



За його словами, росіянам за останню добу не вдалося просунутися, Сили оборони продовжують утримувати позиції у місті.



«Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано жодного просування, ні захоплення жодної позиції й жодного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади» — заявив Чинчик.



Начальник уточнив, що евакуація з міста продовжується. Наразі в Торецьку залишається близько 1150 осіб.



Раніше прессекретар оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» майор Анастасія Бобовнікова розповіла, що у Торецьку Донецької області ситуація залишається складною, Сили оборони стримують наступ, але російські війська постійно штурмують їх, поповнюючи особовий склад.