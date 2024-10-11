«Затишье перед бурей»: Россия готовится усилить наступление на Часов Яр

Российская армия не оставляет попыток пробить украинскую оборону в районе города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщила спикер оперативно-тактический группировки «Луганск» Анастасия Бобовникова.



По ее словам, несмотря на то, что количество штурмов уменьшилось, оккупанты заводят новое пополнение на передовые позиции.



«И мы думаем, что это «затишье перед бурей», и они усилят штурмовые действия на этом направлении», – отметила спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что армия РФ оккупировала три села вблизи Мирнограда на Донетчине, в скором времени город ощутит попытки давления и усилий захватчиков прорываться на южные окраины.