«Затишшя перед бурею»: Росія готується посилити наступ на Часів Яр

Російська армія не залишає спроб пробити українську оборону в районі міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



За її словами, попри те, що кількість штурмів зменшилася, окупанти заводять нове поповнення на передові позиції.



«І ми думаємо, що це «затишшя перед бурею», і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку», – зазначила речник ОТГ «Луганськ».

Нагадаємо, що армія РФ окупувала три села поблизу Мирнограда на Донеччині, незабаром місто відчує спроби тиску та зусиль загарбників прориватися на південні околиці.