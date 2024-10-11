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«Затишшя перед бурею»: Росія готується посилити наступ на Часів Яр

11 жовтня 2024, 14:23

«Затишшя перед бурею»: Росія готується посилити наступ на Часів Яр

Російська армія не залишає спроб пробити українську оборону в районі міста Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

За її словами, попри те, що кількість штурмів зменшилася, окупанти заводять нове поповнення на передові позиції.

«І ми думаємо, що це «затишшя перед бурею», і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку», – зазначила речник ОТГ «Луганськ».

Нагадаємо, що армія РФ окупувала три села поблизу Мирнограда на Донеччині, незабаром місто відчує спроби тиску та зусиль загарбників прориватися на південні околиці.

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