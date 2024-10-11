В Краматорске один из домов, по которым ударила Россия, признан аварийным

Дом в Краматорске, поврежденный в результате российского обстрела

В Краматорске Донецкой области дом, поврежденный российской авиабомбой, признан аварийным. В городской военной администрации рассказали, что в таком случае делать жильцам дома.



25 сентября оккупанты нанесли удар по Краматорску управляемыми авиабомбами. Дом по улице Ярослава Мудрого, 40 — один из тех, что пострадал от прямого попадания боеприпаса.



Дом признан аварийным, в нем невозможно теперь жить.



Владельцы квартир в этом доме имеют право на получение компенсации по государственной программе «єВідновлення». Сумма компенсации за один квадратный метр уничтоженной общей жилой площади, по состоянию на 11 октября в Краматорской громаде составляет — 23 315 гривен.



Для получения компенсации собственники жилья, или их законные представители, могут подать сообщение через электронный портал «Дія», с помощью мобильного приложения «Дія» в смартфоне с пометкой «получение компенсации за разрушенное имущество».



Также можно обратиться в Комиссию по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за поврежденные или разрушенные дома по адресу: город Краматорск, ул. Вячеслава Черновола (Маяковского), д. 24 каб. 1, или по номеру телефона +38 (050) 425-09-99.