У Краматорську один із будинків, по яких вдарила Росія, визнано аварійним

Будинок у Краматорську, пошкоджений внаслідок російського обстрілу

У Краматорську Донецької області будинок, пошкоджений російською авіабомбою, визнано аварійним. У міській військовій адміністрації розповіли, що у такому разі робити мешканцям будинку.



25 вересня окупанти завдали удару по Краматорську керованими авіабомбами. Будинок на вулиці Ярослава Мудрого, 40 — один із тих, що постраждав від прямого влучення боєприпасу.



Будинок визнаний аварійним, у ньому неможливо тепер жити.



Власники квартир мають право на отримання компенсації за державною програмою «єВідновлення». Сума компенсації за один квадратний метр знищеної загальної житлової площі станом на 11 жовтня у Краматорській громаді становить 23 315 гривень.



Для отримання компенсації власники житла або їх законні представники можуть подати повідомлення через електронний портал «Дія» за допомогою мобільного додатка «Дія» у смартфоні з позначкою «отримання компенсації за зруйноване майно».



Також можна звернутися до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені чи зруйновані будинки за адресою: місто Краматорськ, вул. В'ячеслава Чорновола (Маяковського), буд. 24 каб. 1, або за номером +38 (050) 425-09-99.