Удар по Краматорску: скольким людям российская армия нанесла вред

Двое погибших и 19 раненых — названы окончательные последствия удара по Краматорску Донецкой области в среду, 25 сентября.

Уточненные данные озвучила Донецкая областная военная администрация. Погибли 50-летний мужчина и 87-летняя женщина. Среди раненых — 4 ребенка от 4 до 15 лет.

Повреждены 39 многоэтажек, 3 учебных заведения, 10 торговых точек и 16 автомобилей.



По данным полиции, российская авиация сбросила на Краматорск две бомбы «ФАБ-250» с модулями УМПК. Под обстрел попали два многоэтажных дома в центре города.