Россия усилила наступление в Донецкой области: в британской разведке назвали города, которые находятся под угрозой

Сектор Авдеевка-Покровск на востоке Украины, вероятно, остается основным направлением усилий России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.



Именно в этом секторе за последнюю неделю зафиксирован высокий уровень российских операций. Весьма вероятно, что РФ продолжает создавать условия для наступления на Покровск. Российские войска частично окружили Селидово и, скорее всего, попытаются захватить город в ближайшие недели.



В том же секторе Россия добилась успехов в центре города Торецк. Однако прогресс был медленным. И российские позиции в городе уязвимы для украинских контратак.



После захвата Угледара в начале октября российские войска добились лишь незначительных успехов за пределами города, который находится на пересечении двух ключевых фронтов в Запорожской и Донецкой областях.

Напомним, что Россия готовится усилить наступление на город Часов Яр на Донетчине.