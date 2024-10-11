Росія посилила наступ у Донецькій області: у британській розвідці назвали міста, які перебувають під загрозою

Сектор Авдіївка-Покровськ на сході України, напевно, залишається основним напрямком зусиль Росії. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.



Саме у цьому секторі за останній тиждень зафіксований високий рівень російських операцій. Цілком ймовірно, що РФ продовжує створювати умови для наступу на Покровськ. Російські війська частково оточили Селидове і, найімовірніше, спробують захопити місто найближчими тижнями.



У тому ж секторі Росія досягла успіхів у центрі міста Торецьк. Проте прогрес був повільним. І російські позиції у місті вразливі для українських контратак.



Після захоплення Вугледара на початку жовтня російські війська досягли лише незначних успіхів за межами міста, яке знаходиться на перетині двох ключових фронтів у Запорізькій та Донецькій областях.

Нагадаємо, що Росія готується посилити наступ на місто Часів Яр на Донеччині.