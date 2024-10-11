За трудоустройство ВПЛ предприниматели получили 224 миллиона компенсации

В начале года Украина компенсировало предпринимателям 224 миллиона гривен за трудоустройство внутреннее перемещенных лиц. Речь идет о более 8 тысяч работодателей, которые взяли на работу 11 300 внутренних переселенцев. Об этом сообщает Правительственный портал.



«За каждого трудоустроенного из числа ВПЛ, который приобрел этот статус после 24 февраля 2022 года, государство выплачивает компенсацию в размере минимальной заработной платы (8 тысяч гривен) в течение 3 месяцев. А за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью - 6 месяцев», — говорится в сообщении.



Как ВПЛ может получить деньги: инструкция



Работодатель должен заключить трудовой договор (в том числе по совместительству) с переселенцем. Затем подать заявление на получение компенсации через портал Дія или в бумажной форме в центре занятости вместе с пакетом необходимых документов.



Как отмечается, в апреле 2022 года Кабмин ввел программу стимулирования предпринимателей брать на работу ВПЛ. Целью программы является ускорение адаптации людей, которые были вынуждены переехать в более безопасные регионы, и повышение уровня занятости среди населения.