За працевлаштування ВПО підприємці отримали 224 млн компенсації

На початку року Україна компенсувала підприємцям 224 мільйони гривень за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про понад 8 тисяч роботодавців, які взяли на роботу 11 300 внутрішніх переселенців. Про це повідомляє Урядовий портал.



«За кожного працевлаштованого з-поміж ВПО, який набув цього статусу після 24 лютого 2022 року, держава виплачує компенсацію у розмірі мінімальної заробітної плати (8 тисяч гривень) протягом 3 місяців. А за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю — 6 місяців», — йдеться в повідомленні.



Як ВПО може отримати гроші: інструкція



Роботодавець повинен укласти трудовий договір (у тому числі за сумісництвом) з переселенцем. Потім подати заяву на отримання компенсації через портал Дія або у паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.



Як зазначається, у квітні 2022 року Кабмін запровадив програму стимулювання підприємців брати на роботу ВПО. Метою програми є прискорення адаптації людей, які були змушені переїхати до більш безпечних регіонів, та підвищення рівня зайнятості серед населення.