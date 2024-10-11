МОН поддерживает запрет русского языка на перерывах в школах

Министерство образования и науки поддерживает запрет общаться на русском языке на переменах в школах. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, передают Українські Новини.



По его словам, Минобразования поддержал законопроект «с некоторыми замечаниями», кроме того, в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного, равноправного развития языков национальных сообществ Европейского Союза.



«Это безусловно ни в коем случае не распространяется на язык страны-агрессора. Мы понимаем, что язык используется как оружие, как предпосылка для агрессии», — отметил он.



Министр добавил, что ведомство заботится о языках коренных народов, языках национальных сообществ и прежде всего о развитии украинского языка.



Как отмечается, в начале октября в Верховной Раде предложили принять законопроект об украиноязычной среде в школах. Так, учителя и школьники не должны будут общаться на русском языке на переменах и на территории учебного заведения. Инициатором выступила народный депутат, секретарь Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.