МОН підтримує заборону російської мови на перервах у школах

Міністерство освіти та науки підтримує заборону спілкуватися російською мовою на перервах у школах. Про це повідомив міністр освіти Оксен Лісовий, повідомляють Українські Новини.



За його словами, Міносвіти підтримав законопроєкт «з деякими зауваженнями», крім того, у будь-яких рішеннях, які захищають українську мову, слід передбачити можливість рівноцінного, рівноправного розвитку мов національних спільнот Європейського Союзу.



«Це, безумовно, ні в якому разі не поширюється на мову країни-агресора. Ми розуміємо, що мова використовується як зброя, як передумова для агресії», — зазначив він.



Міністр додав, що відомство піклується про мови корінних народів, мови національних спільнот та насамперед про розвиток української мови.



Як зазначається, на початку жовтня у Верховній Раді запропонували ухвалити законопроєкт про україномовне середовище у школах. Так, вчителі та школярі не повинні будуть спілкуватися російською мовою на перервах та на території навчального закладу. Ініціатором виступила народний депутат, секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.