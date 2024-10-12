Россия ударила по Запорожью: ранены 3 человека, в том числе ребенок

В ночь на 12 октября российские войска совершили авиаудары по жилым домам и предприятию в Запорожье. Предварительно, пострадали три жителя, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.



«Что касается состояния пострадавших: два человека от госпитализации отказались сразу. Девочке 11 лет медики оказали всю необходимую помощь в больнице. Ребенок уже дома», — рассказал Федоров.



Оккупанты нанесли 3 удара по городу.

Напомним, утром 11 октября россияне нанесли три авиаудара (предварительно КАБами) по Запорожью. Пострадали 6 человек.