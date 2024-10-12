Росія вдарила по Запоріжжю: поранено 3 людей, у тому числі дитина

У ніч на 12 жовтня російські війська нанесли авіаудари по житлових будинках і підприємству в Запоріжжі. Попередньо, постраждало троє жителів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.



«Що стосується стану постраждалих: двоє людей від госпіталізації відмовилися відразу. Дівчинці 11 років медики надали всю необхідну допомогу в лікарні. Дитина вже вдома», — розповів Федоров.



Окупанти завдали 3 удари по місту.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня росіяни завдали трьох авіаударів по Запоріжжю. Постраждали 6 людей.