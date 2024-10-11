РФ обстреляла пять населенных пунктов Донетчины: есть жертва и пострадавшие

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

Российская армия 11 октября обстреляла ряд населенных пунктов Донетчины, в частности, под огонь россиян попали Часов Яр, Иванополье, Плещеевка, Ясная Поляна и Мирноград. В результате атак пять жителей пострадали, также известно об одной погибшей. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



«11 октября 2024 года оккупанты наносили удары по населенным пунктам в Бахмутском, Краматорском и Покровском районах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне из артиллерии атаковали Часов Яр, 64-летняя жительница получила осколочное ранение и перелом костейЕе госпитализировали в тяжелом состоянии.



Кроме того, оккупанты обстреляли село Иванополье, предположительно, из ствольной артиллерии. Неподалеку от эпицентра взрыва оказалась 74-летняя пенсионерка, она погибла от полученных травм.



Село Плещеевка также пострадало от российских захватчиков, в населенном пункте получил ранения 44-летний мужчина.



В прокуратуре добавили, что армия РФ сбросила авиабомбы на поселок Ясная Поляна. В результате атаки травмированы две женщины 27 и 70 лет. Еще один 49-летний мужчина ранен в результате артиллерийского обстрела Мирнограда.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).



Ранее мы писали, что 11 октября российские оккупанты обстреляли поселок Великая Новоселка Донецкой области.