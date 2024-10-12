В Донецкой области за день под российскими обстрелами ранены 8 человек, трое — погибли

За 11 октября в Донецкой области под российскими обстрелами погибли 3 мирных жителя: 2 в Богоявленке и 1 в Иванополье.



Об этом сообщает Донецкая областная военная администрация.



Еще 8 человек в области за сутки получили ранения. Люди ранены в Часов Яре, Ясной Поляне, Константиновке, Мирнограде, Великой Новоселке, Плещеевке.



Всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины в Донецкой области погибло 2806 мирных жителей. Ранены — 6278.

Напомним, что ночью 11 октября войска России обстреляли Краматорск, под ударом оказались промзона и частный сектор.