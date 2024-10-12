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В Херсонской области за сутки от обстрелов пострадали 4 человека

12 октября 2024, 09:48

В Херсонской области за сутки от обстрелов пострадали 4 человека

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Херсонской области и областной центр. Есть попадания в многоэтажку, жилые дома, городскую инфраструктуру, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, из-за российской агрессии 4 человека получили ранения. Российские военные попали в медицинское учреждение, админздание, сотовую башню, жилые кварталы населенных пунктов области. В частности повреждены многоэтажка и 15 частных домов.

Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили один беспилотник «Шахед». 

В Центральном районе Херсона тушили пожар в складском помещении. 

 

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