У Херсонській області за добу від обстрілу постраждали 4 особи

Російські війська за минулу добу обстріляли 21 населений пункт Херсонської області та областний центр. Є влучення у багатоповерхівку, житлові будинки, міську інфраструктуру, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, через російську агресію 4 особи отримали поранення. Російські військові влучили по медичному закладу, адмінбудівлі, стільниковій вежі, житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків.



Також окупанти пошкодили газопровід, господарські будівлі та приватні автомобілі.



Під час нічної атаки дронов Сили протиповітряної оборони над територією області знищили один безпілотник «Шахед».



У Центральному районі Херсона гасили пожежу у складському приміщенні.