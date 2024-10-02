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В Херсонскую область из оккупации вернули еще четверых выкраденных детей

02 октября 2024, 18:45

В Херсонскую область из оккупации вернули еще четверых выкраденных детей

На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще четырех детей, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

«Это два мальчика и две девочки, в возрасте от 3 до 17 лет. Среди них — один ребенок, лишенный родительской опеки. Мальчик уже встретился со своим дедушкой и будет находиться под его опекой», — рассказал Прокудин.

Он отметил, что детям помогли вернуться Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека и благотворительная организация Save Ukraine.

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РФ похитила из Украины более 20 тысяч детей, есть высокий риск депортации еще 1,5 миллиона детей, которые остаются на временно оккупированных территориях,  сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Ранее Дмитрий Лубинец опроверг сообщение одного из иностранных медиа о «заключенном соглашении» между Украиной, Россией и Катаром об обмене детьми. 

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