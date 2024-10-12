Ночью Украина сбила в своем небе 24 российских беспилотника

В ночь на субботу в Украине сбиты 24 российских беспилотника из 28 запущенных. Два дрона локационно потеряны — так сработала система радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили Воздушные силы.



Как отмечается, РФ атаковала Украину ракетами неустановленного типа и 28-ю ударным БпЛА.



К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.



«В результате противовоздушного боя сбиты 24 вражеских БПЛА в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях», — говорится в сообщении.

В оккупированном городе Ровеньки Луганской области в ночь на 12 октября тушили крупный пожар. В оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что горела емкость с топливом. Причиной стал удар беспилотника.



«На этой базе хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись, в том числе и для нужд армии РФ. На территории объекта фиксируется пожар. Результаты поражения уточняются», — сообщили в Генштабе ВСУ.