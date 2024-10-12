Вночі Україна збила у своєму небі 24 російські безпілотники

У ніч на суботу в Україні збито 24 російських безпілотників із 28, що були запущені. Два дрони локаційно втрачені — так спрацювала система радіоелектронної боротьби. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.



Як зазначається, РФ атакувала Україну ракетами невстановленого типу і 28 ударним БпЛА.



До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.



«Внаслідок протиповітряного бою збито 24 ворожі БПЛА у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській областях», — йдеться у повідомленні.

В окупованому місті Ровеньки Луганської області в ніч проти 12 жовтня гасили велику пожежу. В окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили, що горів резервуар із пальним. Причиною став удар безпілотника.



«На цій базі зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися, у тому числі і для потреб армії РФ. На території об'єкта фіксується пожежа. Результати ураження уточнюються», — повідомили у Генштабі ЗСУ.