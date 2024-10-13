ПВО сбила над Украиной 31 дрон из 68

В Украине работала ПВО. Фото: Воздушные силы

Российские оккупанты 13 октября атаковали территорию Украины с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 31 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 13 октября 2024 года враг нанес удар по Полтавщине и Одесской области двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области и аннексированного Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Черниговщине и Сумщине из воздушного пространства Курской области, а также 68-ю ударными БпЛА (районы пусков: Курск, Орел)», — говорится в сообщении.



В результате противовоздушного боя сбит 31 вражеский БПЛА в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.



Кроме того, 36 российских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Информация уточняется. Один БпЛА - в воздухе. Боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 12 октября, атаковала Донецкую область. В результате атак двое людей погибли, также известно об 11 раненых.