ППО збила над Україною 31 дрон з 68

Російські окупанти 13 жовтня атакували територію України за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 13 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області та анексованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області, а також 68-ма ударними БПЛА (райони пусків: Курськ, Орел)», — ідеться в повідомленні.
У результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.
Крім того, 36 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Один БпЛА — у повітрі. Бойова робота триває.
Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 12 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак двоє людей загинули, також відомо про 11 поранених.
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