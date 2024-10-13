ППО збила над Україною 31 дрон з 68

В Україні працювала ППО. Фото: Повітряні сили

Російські окупанти 13 жовтня атакували територію України за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 31 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 жовтня 2024 року ворог завдав удару по Полтавщині та Одещині двома балістичними ракетами Іскандер-М з Курської області та анексованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині з повітряного простору Курської області, а також 68-ма ударними БПЛА (райони пусків: Курськ, Орел)», — ідеться в повідомленні.



У результаті протиповітряного бою збито 31 ворожий БПЛА в Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.



Крім того, 36 російських безпілотників локально втрачено в різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється. Один БпЛА — у повітрі. Бойова робота триває.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 12 жовтня, атакувала Донецьку область. Внаслідок атак двоє людей загинули, також відомо про 11 поранених.