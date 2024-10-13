Два человека погибли и 11 пострадали в результате обстрелов россиян в Донецкой области

Российская армия за минувшие сутки, 12 октября, атаковала Донецкую область. В результате атак двое людей погибли, также известно об 11 раненых. Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«За 12 октября россияне убили 2 жителей Донетчины: в Кураховке и Улаклы», — отметил он.
По словам Филашкина, еще 11 человек получили ранения.
С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 2810 человек, травмированы – 6289. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Ранее мы писали, что российские войска ночью нанесли авиаудар по жилому микрорайону Сум. В результате ранена женщина, поврежден четырехэтажный многоквартирный дом, админздание и частные дома.
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