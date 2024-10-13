Армия РФ расстреляла 9 украинских военных на Курщине — DeepState

Оккупанты расстреляли 9 украинских военных в Курской области. Фото: DeepState

Российские военные в очередной раз нарушили правила и обычаи ведения войны — оккупанты расстреляли 9 украинских военных в Курской области. Об этом передает DeepState.



«От наших источников в 1 ОТБр стало известно, что россияне 10 октября расстреляли дронщиков и смежников в районе населенного пункта Зеленый Путь. Дополнительные детали обстоятельств выясняются, но известно, что ребята выходили на позиции с мыслями, что они в относительном тылу, но уже вынуждены были вступать в контакт с врагом и отстреливались. Однако количество БК было ограничено, и они были вынуждены сдаться», — говорится в сообщении.



Аналитики отметили, что ситуация в Курской области сложная, Силы Обороны проводят стабилизационные мероприятия, но восстановить утраченное крайне трудно.



«Мы обсудили данную ситуацию с другими офицерами и командирами на разных участках. Экипажам БПЛА стоит серьезнее относиться к возможности прорыва врага на их позиции и не пренебрегать безопасностью», — резюмировали в DeepState.



Ранее мы писали, что Z-блогер Владислав Поздняков опубликовал два видео с издевательствами и убийством российскими военными, предположительно, пленного украинского военнослужащего, которого называют «наемником из Прибалтики».