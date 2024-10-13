Армія РФ розстріляла 9 українських військових на Курщині — DeepState

Окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області. Фото: DeepState

Російські військові вкотре порушили правила та звичаї ведення війни — окупанти розстріляли 9 українських військових у Курській області. Про це повідомляє DeepState.



«Від наших джерел до 1 ОТБр стало відомо, що росіяни 10 жовтня розстріляли дронників та суміжників у районі населеного пункту Зелений Шлях. Додаткові деталі обставин з'ясовуються, але відомо, що хлопці виходили на позиції з думками, що вони у відносному тилу, але вже змушені були вступати в контакт з ворогом та відстрілювалися. Однак кількість БК була обмежена і вони були змушені здатися», — йдеться в повідомленні.



Аналітики зазначили, що ситуація у Курській області складна, Сили Оборони проводять стабілізаційні заходи, але відновити втрачене вкрай важко.



«Ми обговорили цю ситуацію з іншими офіцерами та командирами на різних ділянках. Екіпажам БПЛА варто серйозніше ставитись до можливості прориву ворога на їх позиції і не нехтувати безпекою», — резюмували в DeepState.



Раніше ми писали, що Z-блогер Владислав Поздняков опублікував два відео зі знущаннями та вбивством російськими військовими, ймовірно, полоненого українського військовослужбовця, якого називають «найманцем із Прибалтики».