Z-блогер Владислав Поздняков опубликовал два видео с издевательствами и убийством российскими военными, предположительно, пленного украинского военнослужащего, которого называют «наемником из Прибалтики».



На первом ролике мужчина, который стоит на коленях в выкопанной могиле, по требованию человека за кадром говорит: «Спасибо дяде Жене Пригожину, что воспитал таких пацанов». В это время к его горлу подносят нож.



Таким образом можно прийти к выводу, что российские военные — члены частной военной компании «Вагнер».



В следующем видео его из автоматов расстреливают два человека в балаклавах после слов: «Именем Российской Федерации, наемник, ты приговариваешься к смерти!».



Отметим, что в сети неоднократно публиковались видео расстрела украинских военнопленных российскими военными. Расстрелы сдавшихся в плен противоречат международным конвенциям и являются военными преступлениями.

1 октября в Телеграм-каналах появилась информация о предполагаемом расстреле представителями ВС РФ 16 украинских военнослужащих. По предварительным данным, очередное военное преступление российская оккупационная армия совершила в районе сел Николаевка и Сухой Яр Покровского района на Донетчине.



Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).





Напомним, что 27 августа российские захватчики расстреляли троих пленных украинских военных под Покровском.