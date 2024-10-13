Украинские военные на Донетчине сбили барражирующий боеприпас оккупантов «Ланцет»

Пограничники сбили боеприпас. Фото: 3 пограничный отряд им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса

Украинские военнослужащим удалось сбить беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Это произошло на Краматорском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе 3 пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса.



«Беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет» сбили военнослужащие «Мести» на Краматорском направлении», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что военнослужащие пограничной комендатуры «Щит» уничтожили «Ланцет» из стрелкового оружия недалеко от города Константиновка Донецкой области.



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