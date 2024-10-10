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Артиллерийская дуэль: ВСУ показали уничтожение гаубиц «Мста-Б» и «Д-30» с помощью М777

10 октября 2024, 16:55

Артиллерийская дуэль: ВСУ показали уничтожение гаубиц «Мста-Б» и «Д-30» с помощью М777

ВСУ уничтожили гаубицы «Мста-Б» и «Д-30» с помощью М777. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили гаубицы «Мста-Б» и «Д-30» с помощью М777. Фото: кадр из видео

Бойцы 44 артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола из своих гаубиц М777 поразили сразу несколько российских пушек во время боев в Курской области. Видео опубликовал официальный телеграм-канал Оперативного Командования Запад.

«Ситуация на Курщине сложная. Но 44 бригада ОК "Запад" используя М777 останавливает российскую артиллерию и показывает, чего стоит российский ВПК», — говорится в подписи к видео. 

Аэроразведчики 80 десантно-штурмовой Галицкой бригады обнаружили расчеты российских гаубиц «Д-30» и «Мста-Б», которые находились в лесу.

Координаты целей были переданы тернопольским артиллеристам, которые поразили вражеские пушки из американских гаубиц М777.

ВСУ уничтожили гаубицы «Мста-Б» и «Д-30» с помощью М777. Фото: кадр из видео

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник за минувшие сутки нанес одиннадцать авиаударов, применив 22 управляемые авиабомбы.

К тому же россияне осуществили более 200 обстрелов. Ранее, в Курчатове Курской области РФ дневной удар пришелся по военному объекту.

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