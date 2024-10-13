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Українські військові на Донеччині збили баражуючий боєприпас окупантів «Ланцет»

13 жовтня 2024, 15:37

Українські військові на Донеччині збили баражуючий боєприпас окупантів «Ланцет»

Прикордонники збили боєприпас. Фото: 3 прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгена Пікуса Прикордонники збили боєприпас. Фото: 3 прикордонний загін ім. Героя України полковника Євгена Пікуса

Українським військовослужбовцям вдалося збити безпілотний боєприпас «Ланцет». Це сталося на Краматорському напрямі. Про це повідомили у пресслужбі 3 прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгена Пікуса.

 «Безпілотний баражуючий боєприпас «Ланцет» збили військовослужбовці «Помсти» на Краматорському напрямку», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що військовослужбовці прикордонної комендатури «Щит» знищили «Ланцет» зі стрілецької зброї неподалік міста Костянтинівка Донецької області.

 Раніше ми писали, що бійці 44 артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола зі своїх гаубиць М777 вразили одразу кілька російських гармат під час боїв у Курській області.

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