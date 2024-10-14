В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю

Украинские военные продолжают наносить российскому оккупационному контингенту существенные потери в личном составе и технике. За неделю, в частности, была поражена как авиация противника, так и почти 10 систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram.

Генерал-лейтенант рассказал, что в целом за неделю с 6 по 13 октября потери российских захватчиков в Украине составили около 8460 человек личного состава, также были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Что касается техники и вооружений агрессора, то речь идет о:

52 танках,

197 боевых бронированных машинах,

318 артиллерийских системах,

15 реактивных системах залпового огня (РСЗО),

8 установках противовоздушной обороны (ПВО),

578 единицах автотехники,

72 единицах спецтехники.

Кроме этого, добавил генерал-лейтенант, украинские военные уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере 6 ракет и 414 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Напомним, 13 октября сообщалось, что украинским военнослужащим удалось сбить беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Это произошло на Краматорском направлении.