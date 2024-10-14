В Силах обороны рассказали о потерях российской армии за неделю

Украинские военные продолжают наносить российскому оккупационному контингенту существенные потери в личном составе и технике. За неделю, в частности, была поражена как авиация противника, так и почти 10 систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк в Telegram.
Генерал-лейтенант рассказал, что в целом за неделю с 6 по 13 октября потери российских захватчиков в Украине составили около 8460 человек личного состава, также были уничтожены 1662 единицы вооружения и военной техники оккупантов.
Что касается техники и вооружений агрессора, то речь идет о:
Кроме этого, добавил генерал-лейтенант, украинские военные уничтожили российский самолет, вертолет, по меньшей мере 6 ракет и 414 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Напомним, 13 октября сообщалось, что украинским военнослужащим удалось сбить беспилотный барражирующий боеприпас «Ланцет». Это произошло на Краматорском направлении.
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