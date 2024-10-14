У Силах оборони розповіли про втрати російської армії за тиждень

Українські військові продовжують завдавати російському окупаційному контингенту суттєвих втрат в особовому складі та техніці. За тиждень, зокрема, було уражено як авіацію противника, так і майже 10 систем протиповітряної оборони. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram.

Генерал-лейтенант розповів, що загалом за тиждень з 6 по 13 жовтня втрати російських загарбників в Україні становили близько 8460 осіб особового складу, також було знищено 1662 одиниці озброєння та військової техніки окупантів.

Що стосується техніки та озброєнь агресора, то йдеться про:

52 танки,

197 бойових броньованих машин,

318 артилерійських систем,

15 реактивних систем залпового вогню (РСЗВ),

8 установок протиповітряної оборони (ППО),

578 одиниць автотехніки,

72 одиниці спецтехніки.

Крім цього, додав генерал-лейтенант, українські військові знищили російський літак, вертоліт, щонайменше 6 ракет та 414 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що українським військовослужбовцям вдалося збити безпілотний баражуючий боєприпас «Ланцет». Це сталося на Краматорському напрямку.