В Херсонской области из-за обстрела РФ погиб один человек, ранены четверо

За прошедшие сутки из-за обстрелов РФ один человек погиб, еще четверо — получили ранения. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



По словам начальник Херсонской ОВА, под обстрелами и авиаударами россиян оказались Антоновка, Камышаны, Садовое, Белозерка, Ромашково, Кизомыс, Станислав и город Херсон.



«Российские военные попали в сотовую башню, жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 6 частных домов», — заявил Прокудин.



Также оккупанты повредили газопроводы, складское помещение, гаражи, мотоциклы и частные автомобили.



Ранее ночью под ударами российских войск оказалось почтовое отделение в центре Херсона.