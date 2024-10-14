У Херсонській області через обстріл РФ загинула одна людина, поранено чотирьох

Минулої доби через обстріл РФ одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



За словами начальника Херсонської ОВА, під обстрілами та авіаударами росіян опинилися Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Станіслав та місто Херсон.



«Російські військові поцілили в стільникову вежу, житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 6 приватних будинків.», — заявив Прокудін.



Також окупанти понівечили газогони, складське приміщення, гаражі, мотоцикли та приватні автомобілі.



Раніше вночі під ударами російських військ опинилося поштове відділення у центрі Херсона.